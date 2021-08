Tom Daley rebate comentários homofóbicos de TV da Rússia

(Foto: Clive Rose/Getty Images)





Campeão olímpico nos Jogos de Tóquio nos saltos ornamentais, Tom Daley rebateu no fim de semana os comentários homofóbicos feitos durante a transmissão das Olimpíadas pela TV estatal da Rússia. O britânico de 27 anos, alvo dos ataques de apresentadores russos, condenou os comentários.

- Eu não fazia ideia. Quando estamos nas Olimpíadas, estamos em uma bolha e realmente não vemos nada. A história mostra que tudo o que a sociedade é foi ditada a partir da experiência heterossexual, branca e masculina. Se pudéssemos nos reunir e usar pontos de vista diferentes, o mundo seria um lugar melhor. Ainda há muito a fazer. São 10 países competindo nessas Olimpíadas onde ser LGBT é punível com a morte - disse Daley, em entrevista ao jornal britânico "The Telegraph".

O apresentador russo Anatoly Kuzichev usou uma peruca para fazer piadas da neozelandesa Laurel Hubbard, primeira atleta olímpica transgênero da história, que competiu no levantamento de peso em Tóquio. Daley também foi alvo de comentários homofóbicos e teve contestado seu relacionamento com o marido Dustin Lance Black e com o filho de três ano, Robert. O britânico, por sua vez, ressaltou a importância da representatividade de atletas LGBTQIA+ nas Olimpíadas.

- Só espero que ver esportistas LGBTQIA+ ajude as pessoas a se sentirem menos sozinhas, como se fossem valorizadas, como se pudessem alcançar algo. É preciso muito para sair do armário e falar abertamente. Pode ser bastante desanimador e assustador para as pessoas, especialmente em esportes onde a base de fãs pode não ser tão receptiva. Não percebia o impacto que teria nas pessoas ao redor do mundo viver como eu mesmo. Sinto-me extremamente orgulhoso disso - disse o saltador.

Segundo a imprensa britânica, um porta-voz do Comitê Olímpico Internacional (COI) afirmou que entrou em contato com a TV russa para investigar os comentários.

- A discriminação não tem lugar nenhum nos Jogos Olímpicos. Entramos em contato com nosso parceiro de transmissão contratual na Rússia para esclarecer a situação e destacar os princípios fundamentais da Carta Olímpica e estamos fazendo o acompanhamento adequado - afirmou o COI.

