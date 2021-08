Torcedores invadem o campo para brigar e causam tumulto na volta do público ao futebol colombiano

Não poderia ter sido mais decepcionante a volta do público ao futebol na Colômbia. Durante o intervalo do encontro entre Independiente Santa Fe e Nacional de Medellín pela terceira rodada do Campeonato Colombiano, vários torcedores do time local invadiram e atravessaram o gramado do El Campín em direção ao espaço reservado aos do Nacional, causando um tumulto generalizado.

Surpreendida com a ação, a polícia não conseguiu evitar a invasão, tendo trabalho para controlar a situação e evitar consequências ainda mais graves. Segundo a imprensa local, duas pessoas ficaram gravemente feridas, uma deles com traumatismo craniano.

Indignado com a resposta que parte da torcida de seu clube deu ao tão desejado retorno do público (após o longo tempo de bilheterias fechadas em virtude da pandemia de coronavírus), o presidente do Santa Fe foi enfático em afirmar que fará todo o possível para que tais "desajustados" não possam mais frequentar as dependências do El Campín.

- Os mesmos torcedores. O que aconteceu não pode acontecer em um estádio. Os torcedores que abordam uma tribuna familiar são desajustados. Não deveriam vir ao futebol. Enquanto eu for presidente do Santa Fe, vou consultar, tratarei de que não voltem ao estádio - ressaltou Eduardo Méndez ao canal "Win Sports".

A irresponsável e reprovável atitude dos torcedores do Santa Fe acabou tendo também como resposta um castigo à sua equipe. Com os ânimos serenados, a partida foi reiniciada após o intervalo e, aos 17 minutos da etapa final, Baldomero Perlaza fez o gol que deu a vitória ao invicto Nacional (agora o 4º colocado com 7 pontos) e determinou o terceiro revés aos Cardeais, lanternas da competição sem ainda marcar um ponto sequer. Com cem por cento de aproveitamento, Millonarios e Bucaramanga lideram.

Globo Esporte