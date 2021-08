Sorteio da Champions: PSG cai no mesmo grupo do Manchester City

Haja coração! A Uefa sorteou nesta quinta-feira, em Istambul, os grupos da Liga dos Campeões 2021/22. O Paris Saint-Germain caiu na mesma chave do Manchester City. Maior vencedor do torneio, o Real Madrid pegou a Inter de Milão. Outro confronto de peso será entre Atlético de Madrid e Liverpool.

A primeira rodada da fase de grupos da Champions será realizada entre os dias 14 e 15 de setembro. A última jornada desta etapa será entre 7 e 8 de dezembro. O início do mata-mata está previsto para a segunda quinzena de fevereiro de 2022, e a grande final está marcada para o dia 28 de maio de 2022, no Estádio de São Petersburgo, na Rússia.

O PSG foi eliminado pelo City nas semifinais da temporada passada, ao ser derrotado nos dois confrontos, por 2 a 1 e 2 a 0. Outra curiosidade é que Real Madrid, Inter de Milão e Shakhtar Donetsk estiveram no mesmo grupo em 2020/21.

VEJA TODOS OS GRUPOS

Grupo A

Manchester City (Inglaterra)

Paris Saint-Germain (França)

RB Leipzig (Alemanha)

Brugge (Bélgica)

Grupo B

Atlético de Madrid (Espanha)

Liverpool (Inglaterra)

Porto (Portugal)

Milian (Itália)

Grupo C

Sporting (Portugal)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Ajax (Holanda)

Besiktas (Turquia)

Grupo D

Inter de Milão (Itália)

Real Madrid (Espanha)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Sheriff (Moldávia)

Grupo E

Bayern de Munique (Alemanha)

Barcelona (Espanha)

Benfica (Portugal)

Dínamo de Kiev (Ucrânia)

Grupo F

Villarreal (Espanha)

Manchester United (Inglaterra)

Atalanta (Itália)

Young Boys (Suíça)

Grupo G

Lille (França)

Sevilla (Espanha)

RB Salzburg (Áustria)

Wolfsburg (Alemanha)

Grupo H

Chelsea (Inglaterra)

Juventus (Itália)

Zenit (Rússia)

Malmo (Suécia)

Os 32 times classificados foram divididos em oito chaves com quatro equipes cada. De acordo com o regulamento da Uefa, dois times do mesmo país não poderiam ficar no mesmo grupo. Cada quarteto foi formada por uma equipe de um pote diferente.

O Pote 1 foi composto pelo Chelsea, atual campeão da Champions, o Villarreal, da Liga Europa, e os campeões dos países mais bem classificados no coeficiente da confederação: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França e Portugal, nesta ordem. Os potes de 2 a 4 também levaram em consideração esse ranking dos clubes.

Os cabeças de chave eram então: Chelsea, Villarreal, Manchester City, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Inter de Milão, Lille e Sporting.

O Pote 2 do sorteio teve Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla e Borussia Dortmund.

O Pote 3 contou com Porto, Ajax, RB Leipzig, Atalanta, Zenit, Benfica, Shakhtar Donetsk e RB Salzburg.

O quarto pote foi composto por: Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmo, Wolfsburg, Dínamo de Kiev, Besiktas e Sheriff.

Vale lembrar que não há mais a regra do gol fora de casa no mata-mata das competições de clubes da Uefa. O gol fora de casa ainda será usado como critério adicional para classificação na fase de grupos.

A mudança no regulamento foi anunciada no fim de junho depois da recomendação dos comitês de competições masculinas e femininas, e será aplicada também nos torneios de categorias de base. Afeta Liga dos Campeões, Liga Europa e a nova Conference League.

Calendário da fase de grupos:

14/15 de Setembro de 2021: 1ª rodada

28/29 de Setembro de 2021: 2ª rodada

19/20 de Outubro de 2021: 3ª rodada

2/3 de Novembro de 2021: 4ª rodada

23/24 de Novembro de 2021: 5ª rodada

7/8 de Dezembro de 2021: 6ª rodada

Calendário do mata-mata

13 de dezembro de 2021: Sorteio das oitavas de final

15/16/22/23 de fevereiro e 8/9/15/16 de março de 2022: Oitavas de final

18 de março de 2022: Sorteio das quartas de final e semifinais

5/6 e 12/13 de abril de 2022: Quartas de final

26/27 e 3/4 de maio de 2022: Semifinais

28 de maio de 2022: Final





