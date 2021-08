Vanderlei Luxemburgo e presidente do Cruzeiro se reúnem em hotel no Rio de Janeiro

(Foto: Marcos Ribolli)





O Cruzeiro está, literalmente, frente a frente com Vanderlei Luxemburgo. Nesta manhã, Sérgio Santos Rodrigues, presidente do clube, conversa com o treinador, de 69 anos, em um hotel, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O encontro pode ser decisivo para a contratação do técnico como substituto de Mozart, que deixou o clube na última sexta-feira

Vanderlei é o nome mais cotado para assumir o posto de comandante do Cruzeiro. Sérgio Santos Rodrigues está sozinho no Rio de Janeiro para a reunião com Luxemburgo. A conversa entre os dois começou às 9h da manhã, em um café da manhã. O dirigente repassa a situação interna do clube enquanto ouve as condições do treinador para assumir a equipe.

Em conversa anterior, ainda com Mozart na Toca da Raposa, Vanderlei disse que não iria abrir negociação com o Cruzeiro em respeito ao treinador que ocupava o cargo. No entanto, ele deixou claro que os salários atrasados dos jogadores era um assunto importante a ser tratado pela diretoria do clube.

"Com salário atrasado não dá." - disse Luxemburgo a investidor do Cruzeiro.

Alguns jogadores do Cruzeiro, remanescentes da última temporada, ainda têm pendências salariais referentes a outubro de 2020, incluindo aí o 13º salário. O clube tem fracionado os vencimentos do elenco a cada mês. Devido aos recursos escassos, a quitação da folha de pagamento não vem sendo feita de forma completa, mas sim de um determinado valor para cada jogador.

As palavras de Luxemburgo sobre as questões salariais pesaram financeiramente, por isso o clube preferiu ouvir outros nomes no mercado antes de voltar a procurá-lo. Após a saída de Mozart, o Cruzeiro fez contato com outros dois técnicos.

Dorival Júnior foi o primeiro nome sondado, mas o treinador disse ter interesse em atuar fora do país. Outro procurado foi Tiago Nunes, que sinalizou negativamente para uma oferta cruzeirense. Ele busca uma equipe na Série A do Brasileiro.

Luxemburgo, que teve duas passagens pelo Cruzeiro (de 2002 a 2004 e outra em 2015), tem muito carinho pelo clube mineiro e considera o chamado um grande desafio. O Cruzeiro está em 18º lugar na tabela da Série B, com apenas 13 pontos ganhos em 15 jogos.

Se aceitar retornar à Toca da Raposa, Vanderlei Luxemburgo poderá fazer a reestreia pelo clube no jogo do próximo sábado, às 11h (de Brasília), diante do Brusque, no interior de Santa Catarina. A partida abre a sequência de seis jogos que o Cruzeiro terá em agosto, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Globo Esporte