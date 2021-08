Wendell Belarmino brilha nos 50m livre e leva 2º ouro do Brasil na natação em Tóquio

(Foto: Miriam Jeske /CPB)





O Brasil tem um dos homens mais rápidos do mundo na piscina das Paralimpíadas de Tóquio. Wendell Belarmino, de 23 anos, conquistou na manhã desta sexta-feira, no Centro Aquático da capital japonesa, a medalha de ouro nos 50m livre da classe S11 (para atletas com deficiência visual) ao bater na frente com 26s03, à frente do chinês Dongdong Hua (26s18) e do lituano Edgaras Matakas (26s38).

Foi a primeira medalha paralímpica de Wendell, que estreia nos Jogos, e a segunda de ouro do país no megaevento.

A primeira havia saído na quarta-feira, com Gabriel Bandeira nos 100m borboleta da classe S14 (para atletas com deficiência intelectual).

- A ideia era vir, me divertir e chegar ao pódio. Queria nadar o mais rápido possível. Além de me divertir, estou realizando três sonhos de uma vez só: vir para uma Paralimpíada, ganhar uma medalha paralímpica e ser campeão paralímpico - afirmou o brasileiro, atual campeão mundial da prova.

Wendell é frequentador de túneis de vento, uma tecnologia que o permite relaxar em meio à rotina de treinos, mas que também o ajuda na preparação para as provas da classe S11, para deficientes visuais.

Wendell Belarmino conquista o ouro nos 50m livre da classe S11; Matheus Souza termina na 6ª posição - Paralimpíadas de Tóquio

Além da própria limitação da vista, os competidores da S11 usam ainda óculos pintados de preto para garantir que ninguém terá qualquer tipo de vantagem sobre os adversários. Assim, a orientação nas raias é feita à base de muito treino e instinto. O desenvolvimento dessa sensibilidade é estimulado indiretamente pelos voos no simulador.

Globo Esporte