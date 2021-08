Willian rescinde com o Arsenal e é aguardado no Brasil para assinar com o Corinthians

(Foto: Getty Images)





O meia-atacante Willian rescindiu nesta segunda-feira seu contrato como Arsenal, da Inglaterra. Ele tem acerto encaminhado com o Corinthians e agora está livre no mercado para assinar com seu novo clube.

Willian é aguardado no Brasil nesta quarta-feira, dia do 111º aniversário do Timão, justamente quando deverá ser anunciado pelo clube. Será a quinta contratação para a temporada. Ele vai deixar a Inglaterra nesta terça-feira.

O vínculo de Willian com o clube de Londres era válido por mais dois anos, mas o atleta entrou em acordo com os ingleses para a antecipação do término.

O Corinthians viveu uma segunda-feira de certa preocupação com a questão do tempo hábil para fazer a negociação acontecer, mas se manteve otimista e agora finaliza os preparativos para o anúncio do jogador, que acontecerá justamente em 1º de setembro.

Na semana passada, o Corinthians apresentou proposta ao atleta. Sem ofertas da Europa, o meia-atacante de 33 anos encaminhou acerto verbal com o Timão para um contrato válido até o fim de 2023.

Livre no mercado, Willian agora pode oficializar seu retorno ao Timão. O assunto já era tratado com otimismo e até como certo por pessoas próximas ao jogador.

Revelado pela base do Timão, Willian está na Europa desde 2007. Ele passou por Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Anzhi (Rússia), Chelsea (Inglaterra) e Arsenal (Inglaterra). Antes de Willian, o Corinthians já contratou os meias Giuliano e Renato Augusto, o lateral-direito João Pedro e o atacante Roger Guedes.

Globo Esporte