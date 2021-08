WSL cancela a etapa do Taiti do circuito mundial por conta da covid

(Foto: André Durão)





A World Surf League (WSL) anunciou o cancelamento da etapa do Taiti, em Teahupoo, que seria disputada no fim do mês de agosto. O motivo alegado pela organização do circuito mundial de surfe é a pandemia de covid. A decisão foi tomada em comum acordo com o governo francês.

Com isso, a etapa do México, disputada esta semana na Praia Barra de la Cruz, é a última antes do WSL Finals. A competição com os cinco melhores dos rankings masculino e feminino definirá os campeões da temporada 2021 em Trestles, na Califórnia, em setembro.

Os únicos classificados antes da etapa do México eram Gabriel Medina, no masculino, e Carissa Moore, no feminino. Os brasileiros Ítalo Ferreira, Filipe Toledo e Tatiana Weston-Webb têm grandes chances. Apenas Filipinho já foi eliminado no México.

Confira a classificação do masculino (antes da etapa de Barra de la Cruz):

1- Gabriel Medina (BRA) – 46.720 pontos

2- Ítalo Ferreira (BRA) – 33.555

3- Filipe Toledo (BRA) – 32.065

4- Morgan Cibilic (HAV) – 24.610

5- Griffin Colapinto (EUA) –24.235

6- Kanoa Igarashi (JPN) – 23.545

7- Jordy Smith (AFS) – 22.770

8- Conner Coffin (EUA) – 22.205

9- Yago Dora (BRA) – 20.215

10- John John Florence (HAV) – 19.925

13- Adriano de Souza (BRA) – 15.735

14- Miguel Pupo (BRA) – 15.375

19- Caio Ibelli (BRA) – 13.950

23- Jadson André (BRA) – 11.820

24 - Deivid Silva (BRA) – 11.395

26- Peterson Crisanto (BRA) – 10.895

32- Alex Ribeiro (BRA) – 6.915





A classificação do feminino:

1- Carissa Moore (HAV) – 43.855 pontos

2- Johanne Defay (FRA) – 34.645

3- Sally Fitzgibbons (AUS) – 34.270

4- Tatiana Weston-Webb (BRA) – 33.625

5- Stephanie Gilmore (AUS) – 29.390

6- Caroline Marks (EUA) – 28.660

7- Tyler Wright (AUS) – 27.095

8- Isabella Nichols (AUS) – 23.555

9- Courtney Conlogue (EUA) – 21.840

10- Keely Andrew (AUS) – 19.705



