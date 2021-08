Zenit anuncia contratação do meia Claudinho, do Bragantino, por 15 milhões de euros

O Zenit anunciou no início da tarde deste sábado, 7, acordo com o Bragantino para contratação do meia Claudinho, campeão olímpico com o Brasil nos Jogos de Tóquio. Para ter o craque, o clube russo vai pagar 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões) ao Bragantino, que vai manter 20% de venda futura.

O acordo com o Red Bull Bragantino e os representantes do jogador foi anunciado pelo clube russo em seu site oficial. O meia, craque do último Brasileirão, fará exame médico e assinará seu contrato nas próximas semanas, segundo o Zenit.

- Esperamos que o Claudinho, que acaba de ganhar uma medalha de ouro olímpica ao lado do Malcom, fortaleça a linha de ataque do Zenit e aumente a capacidade ofensiva da equipe após a saída de Sebastian Driussi. Ele também irá trazer mais variedade e energia para a equipe - destacou o diretor-geral do Zenit, Alexandre Medvedev, no site oficial do clube

O Bragantino confirma a negociação, considerada a mais cara da história do clube, mas reforça que o contrato ainda não foi assinado entre as partes.

Medalhista de ouro nos Jogos de Tóquio, o meia Claudinho foi o 1° jogador do Red Bull Bragantino a se tornar campeão olímpico no futebol. Claudinho foi titular em todos os jogos da campanha da conquista do bicampeonato olímpico pelo Brasil.

Essa foi a primeira vez que Claudinho, craque do último Brasileirão, representou a seleção na carreira. Aos 24 anos, Claudinho chamou a atenção no último Brasileirão. Além da artilharia com 18 gols, o destaque do Bragantino foi eleito melhor meia, revelação e craque da competição.

O meia chegou a ser observado "in loco" algumas vezes pelos auxiliares de Tite e foi elogiado publicamente pelo treinador. Antes da final das Olimpíadas, o treinador André Jardine colocou o meia no radar de Tite para a Seleção principal.

Destaque no Bragantino

Com Claudinho em destaque no futebol brasileiro, o Bragantino já admitia a possibilidade de negociar o meia nos últimos meses. Claudinho, de 24 anos, foi destaque no Brasileiro da Série B de 2019 e foi novamente o principal jogador da equipe no Brasileirão de 2020.

Nesta temporada foi convocado para defender a seleção brasileira pela primeira vez e disputou os Jogos de Tóquio. Foi titular em toda campanha do ouro brasileiro.

O meia-atacante chegou ao Bragantino em 2019, após a parceria entre a Red Bull e o clube de Bragança Paulista. Com o Massa Bruta, foi campeão do Brasileiro da Série B de 2019. Durante o nacional, o atleta atraiu o interesse de Atlético-MG e Cruzeiro. Porém, optou em permanecer o Braga.

Na temporada 2020, Claudinho passou por um período no banco de reservas quando o time era comandado pelo técnico Felipe Conceição. Após a saída do treinador, recuperou o espaço na equipe sob o comando de Maurício Barbieri. O atleta foi um dos responsáveis pela ascensão do Bragantino, que deixou a zona de rebaixamento e garantiu a classificação à Sul-Americana de 2021.

O bom momento do atleta já havia despertado o interesse de clubes do exterior e o Bragantino se mexeu para renovar o contrato dele até 2024, mas viu nos últimos meses o interesse sobre o meia aumentar cada vez mais até a negociação com o Zenit.

Claudinho é cria das categorias de base do Santos. Em 2015, o atleta não teve o contrato renovado com o Peixe e foi para o Corinthians. Logo foi promovido ao profissional e integrou o elenco campeão brasileiro daquela temporada. Em 2016, passou a ser emprestado para ganhar experiência.

Globo Esporte