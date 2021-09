Abel Braga é demitido do Lugano menos de três meses depois de assumir o clube suíço

(Foto: FC Lugano/Divulgação)





O Lugano, da Suíça, anunciou nesta quarta-feira a demissão do técnico Abel Braga e sua comissão técnica. Anunciado no dia 7 de junho, o treinador brasileiro ficou menos de três meses no cargo.

A decisão foi comunicada em nota oficial no site do clube. Junto com Abel, também deixam o clube suíço os auxiliares Ricardo Colbachini e Leomir de Souza.

O treinador brasileiro deixa o clube na 6ª colocação na liga suíça, com duas e vitórias e duas derrotas, a última delas no sábado, por 3 a 2, para o Sion. Abel também comandou a equipe na goleada por 7 a 1 sobre o La Chaux-de-Fonds, na Copa da Suíça.

Confira a nota do FC Lugano:

O FC Lugano anuncia que decidiu, após análise atenta da situação, exonerar Abel Braga da função de treinador da equipe titular com efeitos imediatos. A mesma decisão foi tomada para os auxiliares Ricardo Colbachin e Leomir de Souza.

O clube gostaria de agradecer a Abel, Ricardo e Leomir, cujos trabalhos sempre foram muito profissionais, pelo excelente trabalho realizado e pelo grande empenho.

Ao mesmo tempo, e até ao anúncio do novo treinador, é anunciado que Mattia Croci Torti irá assumir a gestão da primeira equipe interinamente.

