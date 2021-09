Alfa Romeo confirma Valtteri Bottas para 2022

Por Redação Blog do Esporte





Como foi especulado na última semana, o piloto finlandês Valtteri Bottas foi confirmado como novo piloto da Alfa Romeo para a temporada 2022 da Fórmula 1. A Mercedes já dava sinais de que não contaria mais com o piloto na equipe e que negociava com George Russell para a vaga.

As duas últimas temporadas de Bottas com a Mercedes não foram das melhores, o que colocou sua permanência em dúvida. Assim, quando Russell substituiu Hamilton em 2020 e fez uma grande prova, o finlandês demonstrava que não ficaria na equipe.

“Um novo capítulo na minha carreira de automobilismo está se abrindo: estou animado para ingressar na Alfa Romeo Racing ORLEN em 2022 e além, para o que será um novo desafio com um fabricante icônico. Alfa Romeo é uma marca que dispensa apresentações, eles escreveram ótimas páginas da história da Fórmula 1 e será uma honra representar esta marca. O potencial da configuração em Hinwil é claro e estou adorando a oportunidade de ajudar a liderar a equipe para frente no grid, especialmente com os novos regulamentos em 2022, dando à equipe a chance de dar um salto no desempenho. Agradeço a confiança que a equipe depositou em mim e mal posso esperar para retribuir a fé: estou mais faminto do que nunca por correr por resultados e, quando chegar a hora, por vitórias. Eu conheço Fred [Vasseur] bem e estou ansioso para conhecer o resto da equipe com quem irei trabalhar, construindo relacionamentos tão fortes quanto os que tenho na Mercedes. Estou orgulhoso do que conquistei em Brackley e estou totalmente focado em terminar o trabalho enquanto lutamos por outro campeonato mundial, mas também estou ansioso para os novos desafios que me aguardam no próximo ano”, disse Bottas em nota oficial da Alfa Romeo.

“É um prazer receber Valtteri para a equipe e estamos ansiosos para nossa jornada juntos. Com ele, trazemos para Hinwil um forte jogador de equipa com experiência na ponta da grelha. Valtteri tem sido parte integrante de uma equipe que reescreveu os livros de história e ele tem quatro títulos mundiais de construtores em seu nome: ele é o piloto certo para ajudar a Alfa Romeo Racing ORLEN a dar um passo em frente em direção à frente do grid. Nosso relacionamento vem de longa data, desde quando trabalhamos juntos em campanhas de sucesso na F3 e GP3, e seu talento e habilidades têm sido evidentes desde então, só crescendo com o tempo: Estou realmente ansioso para vê-lo colocar sua habilidade trabalhar para o bem da equipe”, disse Frédéric Vasseur, chefe de equipe da Alfa Romeo.