Alison dos Santos confirma excelente fase e vence Meeting na Polônia

Depois de vencer a etapa de Bruxelas da Diamond League na última sexta, Alison dos Santos repetiu a excelente fase e venceu os 400m com barreiras no Meeting da Polônia, com o tempo de 48s50, neste domingo. O torneio em Chorzow fez parte da série ouro da World Athletics Continental.

Medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, Alison "Piu" quebrou o recorde do meeting. O turco Yasmani Copello foi o segundo colocado na prova, com 48s80 e o jamaicano Jaheel Hyde completou o pódio com o tempo de 48s89.

O brasileiro mira agora a última etapa da Diamond League, que será disputada em Zurique, na próxima semana. Ele segue na liderança do ranking da prova na competição.

Darlan Romani também competiu na Polônia e terminou na sexta colocação no arremesso de peso, com a marca de 20,52m. O americano Ryan Crouser, campeão olímpico e recordista mundial, venceu com o segundo arremesso de 22m39m.

