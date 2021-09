Alison dos Santos encerra grande temporada com ouro na Suíça

Grande nome do atletismo brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio, Alison dos Santos fechou a temporada 2021 com mais uma medalha. Desta vez, de ouro. Nesta terça-feira, ele venceu os 400 metros com barreiras da etapa suíça da série prata do Tour Continental da World Athletics, a Federação Internacional de Atletismo.

A competição foi disputada no Stadio Comunale, na cidade de Bellinzona. Alison marcou 48s15. Rasmus Magi, da Estônia, ficou em segundo, com 48s53, seguido do alemão Emil Agyekum, com 49s15.

Em 2021, Alison quebrou seis vezes o recorde sul-americano da prova e correu oito vezes abaixo dos 48 segundos. Ele obteve a terceira melhor marca da história na conquista do bronze olímpico, com 46s73. Agora, curte férias até outubro e retoma os treinos para o ciclo até Paris 2024.

Globo Esporte