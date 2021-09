Ana Sátila conquista a prata na Copa do Mundo de canoagem slalom

(Foto: Jonne Roriz/COB)





A brasileira Ana Sátila conquistou, neste domingo, a medalha de prata na etapa de Pau, na França, na Copa do Mundo de canoagem slalom, na categoria extreme. Essa categoria não fez parte do programa das Olimpíadas de 2021, mas fará a estreia em Paris 2024, o que deixa a conquista da brasileira ainda mais importante.

É o segundo pódio seguido da brasileira que, na semana passada, na etapa da Espanha, tinha ficado com o bronze. O ouro neste domingo, na França, foi para a holandesa Martina Wegman, enquanto o bronze acabou com Jessica Fox, australiana campeã olímpica na canoa individual nos Jogos de Tóquio.

A brasileira passou o primeiro obstáculo na liderança, mas logo depois foi superada e chegou na última porta em segundo lugar. Após se enroscar com Jessica Fox e a alemã Caroline Trompeter no finzinho, Ana seguiu em segundo, mas agora atrás de Wegman que, longe da confusão, assumiu a ponta para levar o título.

Ana Satila disputou duas provas nas Olimpíadas de Tóquio: no K1, caiaque para uma pessoa, ela acabou fora da final, enquanto no C1, canoa individual, ela ficou em décimo lugar, depois de passar para a final com a terceira melhor marca. Para Paria 2024, além dessas duas provas (K1 e C1), será disputada também o Extreme.

Globo Esporte