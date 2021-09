Ana Sátila é bronze no caiaque extremo em etapa da Copa do Mundo na Espanha

Ana Sátila conquistou o bronze no K1 Extremo, na Copa do Mundo de Canoagem Slalom, em La Seu d’ Urgell, na Espanha, neste domingo. O caique extremo é modalidade que vai estrear no cronograma olímpico nos Jogos de Paris 2024. Além do extremo, ela também disputou a prova do C1 (canoa), na qual ficou em 21º lugar, e também o K1 (caiaque), no qual garantiu a 5ª colocação. Mathieu Desnos, técnico e parceiro de Ana Sátila, também compete pelo Brasil agora e ficou em 18º lugar no K1.

- Essa prova, com certeza, me levou ao extremo, principalmente depois de já ter competido em duas modalidades, mas essa medalha é o significado desse esforço e toda a superação mental que eu precisei enfrentar. Bora pra cima que eu já estou animada para a próxima - disse Ana Sátila.

Essa foi a primeira competição realizada após os Jogos Olímpicos Tóquio. A próxima etapa é em Pau, na França, entre os dias 10 a 12 de setembro. Lá, além de Ana Sátila e Mathieu Desnos, também competirá Pedro Gonçalves.

Globo Esporte