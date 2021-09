Após derrota para a Suécia, Luis Enrique diz que Espanha está "por um fio" nas eliminatórias

A Espanha perdeu para a Suécia por 2 a 1 e deixou a liderança do Grupo B das eliminatórias europeias. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Luis Enrique mostrou pessimismo em relação à classificação da equipe para a Copa do Mundo de 2022.

— Estamos por um fio. É difícil ser otimista neste momento. Dependemos que a Suécia não ganhe nos jogos que faltam. Já veremos, mas há que esperar por um erro do líder do grupo e não falharmos mais. Estou preocupado porque a classificação não depende só de nós — afirmou o treinador nesta quinta-feira.

A Suécia lidera o Grupo B com nove pontos, dois a mais do que a Espanha. Porém, o time de Luis Enrique tem um jogo a mais. O primeiro colocado da chave garante vaga direta na Copa do Mundo, e o segundo precisa disputar a repescagem.

Na opinião de Luis Enrique, a Espanha não fez uma partida ruim contra a Suécia. Mostrou ambição, teve bom posicionamento e criou chances de gol. Mas perdeu muito a bola para o adversário, com muito campo desprotegido na defesa.

— Não há muito mais o que dizer. Perdemos muitos duelos, e isso nos gerou mais contra-ataque do que nos últimos jogos. Contra atacantes assim há um preço, e pagamos o mais caro possível — disse o treinador.

Globo Esporte