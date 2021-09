Argentina vira para cima do Paraguai e vai às quartas do Mundial de Futsal

(Foto: Alex Caparros/Getty Images)





A zebra parecia que estava à solta na cidade de Kaunas. Atual campeã mundial, a Argentina jogava mal e perdia por 1 a 0 do Paraguai até achar o empate no início do segundo tempo. A partir de então, os argentinos passaram por cima do rival, vencendo-o por 6 a 1 pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Lituânia. Os hermanos agora pegam a Rússia numa reedição da decisão do Mundial de 2016. O duelo pelas quartas de final será no domingo às 12h30, com transmissão do SporTV2.

Paraguai surpreende

A Argentina começou pressionando, e, com menos de dois minutos, Basile já havia finalizado com perigo duas vezes. Aos três, Rescia foi lançado na frente e tocou por cobertura. Bem colocado, o goleiro paraguaio Gimenez se esticou todo para fazer a defesa. Aos poucos, o Paraguai foi se encontrando em quadra e, aos nove, Martinez chutou da entrada da área para a primeira intervenção de Sarmiento.

Aos 11, Mareco recebeu passe longo e desviou de cabeça. A bola passou rente ao poste esquerdo do goleiro argentino. De tanto insistir, o Paraguai conseguiu abrir o placar aos 12 com o mesmo Mareco, completando uma troca rápida de passes no ataque. O gol não mudou o panorama da partida, e o Paraguai seguiu melhor. Aos 14, Sarmiento operou um milagre numa conclusão de Mareco de dentro da área.

Um minuto depois, foi a vez de Rejala avançar sozinho e tocar para fora. As chances paraguaias não pararam por aí. Aos 17, Baez bateu forte, e a bola passou rente ao travessão. Totalmente dominada, coube à Argentina se trancar na defesa para evitar um placar maior antes do intervalo.

Argentina vira

O segundo tempo começou com o mesmo panorama. Bem postada, a seleção paraguaia neutralizava as ações dos argentinos. Aos quatro minutos, Juan Salas tabelou com Baez e chutou forte para fora. Aos cinco, porém, a Argentina chegou ao empate. Após roubar a bola da defesa paraguaia, Brandi serviu Claudino, que ficou livre para fazer 1 a 1.

O gol acordou a Argentina, que levou menos de um minuto para virar. Em jogada iniciada por Basile, Stazzone tirou de Gimenez, e a bola chegou a Borruto, que estufou a rede. O lance foi revisto no desafio de viídeo pedido pelo Paraguai, mas o gol foi confirmado. Abalado, o Paraguai não demorou a levar o terceiro. Aproveitando um passe em profundidade, Alemany ampliou para 3 a 1.

Estava aberta a porteira. Aos oito, Basile pegou de primeira após cobrança de escanteio e fez o quarto gol argentino. Jogando a sua última cartada no Mundial da Lituânia, o técnico paraguaio, Carlos Chilavert, lançou Adolfo Salas como goleiro-linha a oito minutos do fim. Aos 15, Stazzone aproveitou um erro de passe do rival e chutou de longe para fazer 5 a 1. Parecia replay, mas não era. Segundos depois, Taborda bateu da quadra de defesa para marcar o sexto e definir o placar.

Cazaquistão goleia a Tailândia

No mesmo horário de Argentina x Paraguai, o Cazaquistão goleou a Tailândia por 7 a 0. Os gols dos cazaques foram marcados por: Léo Higuita, Taynan, Tursagulov, Douglas, Nurgozhin, Knaub e Chaivat (contra). Os cazaques agora aguardam o vencedor de Uzbequistão x Irã, que jogam nesta sexta às 11h30.

Globo Esporte