Às vésperas do GP da Rússia, circuito de Sochi sofre com alagamento

Após o caos reinar no GP da Bélgica por conta das fortes chuvas que caíram durante o fim de semana da F1 em Spa-Francorchamps, a situação pode se repetir no palco do GP da Rússia, marcado para esse domingo. Isso porque o circuito de Sochi estava completamente alagado nesta terça-feira. E também porque a previsão é de que mais chuva caia até o dia da corrida.

Um outro vídeo mostra um carro cruzando a pista auxiliar à reta principal de Sochi, também completamente alagada.

A água invadiu até a área dos boxes, obrigando as equipes a suspenderem os carros para evitar danos aos equipamentos de corrida.

E a situação promete seguir complicada durante o fim de semana, já que a previsão é de 100% de chance de chuva no sábado, dia da classificação, e 80% no domingo, dia da corrida.

Em declaração feita nesta terça-feira, o presidente da Federação Internacional do Automobilismo (FIA) Jean Todt, disse que a Fórmula 1 deveria desenvolver carros que permitam correr na chuva - em segurança. O francês também apoiou a escolha dos comissários na disputa no Circuito de Spa-Francorchamps, visando a integridade dos pilotos.

- Muitos criticaram o que foi decidido em Spa, mas o que teria acontecido se, após a largada, tivéssemos um acidente com dez carros que resultasse em pilotos feridos ou pior? Seríamos massacrados, mesmo que ninguém se machucasse. Para os regulamentos de 2025 devemos pensar em ter carros que possam ser pilotados mesmo na chuva - opinou Todt.

Globo Esporte