Aston Martin carregará marca de James Bond no GP da Itália

Para divulgar o novo filme de James Bond (007, sem tempo para morrer), a Aston Martin trocará o logo da equipe pela icônica sequência de números que representam o agente secreto, em seus dois carros, no fim de semana do GP da Itália, realizado em Monza entre 10 e 12 de setembro.

A Aston, que tem uma longa parceria com a franquia de filmes do agente britânico, também mudará a roupagem de sua garagem e do seu motorhome para entrar no clima da ocasião. Outras ações envolvendo os pilotos serão realizadas pela equipe durante o fim de semana.

Esta não é a primeira vez que a marca do agente secreto é representada na F1. Em 2019, no GP da Inglaterra, também a prova de número 1007 da Fórmula 1, a RBR também recebeu o "007" em seus carros, quando ainda era parceria da Aston Martin e esta não tinha equipe própria na categoria.

RBR e os clássicos do cinema

Essa não é a primeira vez que a escuderia austríaca promove um clássico das telonas. Em 2005, o time estampou o nome do filme na carroceria, no GP de Mônaco, e vestiu seus mecânicos de “Stormtroopers”. Será que teremos os pilotos neste fim de semana com macacões que parecem smoking?

Globo Esporte