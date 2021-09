Aston Martin renova com Sebastian Vettel e Lance Stroll para 2022

(Foto: Mark Thompson/Getty Images)





A Aston Martin comunicou na manhã desta quinta-feira que Sebastian Vettel e Lance Stroll continuarão formando a dupla na temporada de 2022 da Fórmula 1 quando entra em vigor o novo regulamento dos carros. A equipe britânica usou as redes sociais para anunciar a renovação de contrato de seus dois pilotos.

- Estou mesmo ansioso para correr com a nova geração dos carros da Fórmula 1. Eles parecem muito diferentes, e o novo regulamento técnico deve nos dar carros que podem correr mais próximos uns dos outros. Mais corridas emocionantes serão ótimas para os pilotos, assim como os fãs. Acredito na força de nossa equipe em crescimento, então já estou com expectativas para 2022 - disse Vettel.

Tetracampeão mundial entre 2010 e 2013, Vettel pôs fim aos rumores que davam conta de uma possível aposentadoria ao término do atual campeonato e seguirá emprestando talento e experiência à equipe para a qual se transferiu este ano, após duas temporadas difíceis na Ferrari, em 2019 e 2020.

Após encarar um começo complicado na Aston Martin, o piloto de 34 anos conquistou no GP do Azerbaijão em junho o primeiro pódio do time - desde que adotou o nome da montadora britânica, em 2021 -, com um segundo lugar na prova vencida por Sergio Pérez, da RBR.

O alemão conquistaria mais um segundo lugar no GP da Hungria, mas acabou desclassificado por irregularidade no combustível.

Já Stroll foi contratado em 2019, quando o time ainda chamava-se Racing Point. Filho do dono da Aston Martin Lawrence Stroll, o canadense conquistou em 2020 sua melhor classificação na F1 terminando o ano em 11º com dois terceiros lugares no GP da Itália e no GP de Sakhir.

Porém, o piloto de 22 anos ainda não subiu ao pódio em 2021, tendo como melhor resultado um sétimo lugar na etapa no Circuito de Monza no último domingo.

- Vou embarcar em meu sexto ano na Fórmula 1 na próxima teporada e estou muito ansioso para continuar a jornada com Sebastian. Não alcançamos o que planejávamos para este ano, mas isso só ampliou nosso desejo e ímpeto por sucesso no próximo campeonato - declarou Lance Stroll, companheiro de Vettel.

Chefe da equipe, Otmar Szafnauer nutre boas expectativas para a continuidade da parceria da dupla na próxima temporada, considerando as mudanças técnicas que serão introduzidas na F1:

- Lance é um dos pilotos mais talentosos na Fórmula 1 moderna. E como um tetracampeão, Sebastian é uma grande adição e nosso time. Nunca subestimamos nossos adversários e não queremos exagerar, mas sabemos que Lance e Sebastian obterão o melhor das ferramentas que colocaremos à disposição deles.

Na temporada em curso, a Aston Martin ocupa a sétima posição no Mundial de construtores com 59 pontos, sendo 35 obtidos pelo alemão e 24 pelo companheiro. Vettel é o 12º colocado no campeonato, um posto acima de Stroll.

Globo Esporte