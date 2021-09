ATP cogita mudar regras que permitem ida ao vestiário depois de polêmica no US Open

(Foto: Al Bello / Getty Images)





A demora exacerbada de Stefanos Tsitsipas no vestiário no intervalo entre os sets gerou uma polêmica enorme durante o US Open. Depois de muitas críticas por parte do ex-número 1 do mundo Andy Murray e de outros tenistas, o grego disse "não ter quebrado nenhuma regra", já que não é estimado quanto tempo ele poderia demorar ou não. Pois bem, depois dessa situação em Nova York, a ATP cogita mudar as regras do toilet break e dos atendimentos médicos no vestiário, revelou uma fonte da entidade à Reuters.

- Vão haver mudanças nas regras dos toilet breaks e também dos períodos de atendimento médico. O nosso objetivo é ter regras mais apertadas neste sentido. Houve um consenso de que esse tipo de situação poderia ser um problema grave no futuro, e o que se passou no US Open obrigou a ATP a agir rapidamente - garantiu a fonte da ATP.

No US Open, Tsitsipas chegou a demorar oito minutos para voltar à quadra depois de ir ao vestiário entre os sets. Na rodada seguinte, foram sete minutos, o que fez o público da Arthur Ashe o receber com vaias ao retornar. Ainda durante o torneio, a ATP já havia dito que a regra estava sendo estudada e que mudanças poderiam ser consideradas.

De acordo com a fonte da entidade, é esperado que até o começo da próxima temporada já estejam em vigor as novas regras, bem mais severas do que as atuais. Além do tênis masculino, o toilet break também é polêmica no feminino. A norte-americana Sloane Stephens, uma das integrantes do conselho de atletas da WTA, pediu que o tempo de ida ao vestiário entre os sets seja alterado, já que pode ser utilizado como uma forma de esfriar o jogo, ou se aproveitar diante de um momento ruim na partida.

Globo Esporte