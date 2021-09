Austrália anuncia dois amistosos contra a seleção brasileira feminina em outubro

(Foto: Lucas Figueiredo / CBF)





A seleção feminina da Austrália anunciou em seu site oficial que vai enfrentar o Brasil em dois amistosos, nos dias 23 e 26 de outubro, no estádio Commonwealth Bank Matildas, na região metropolitana de Sydney.

A partida já estava no planjemento da CBF para a próxima data Fifa, e atende o desejo da técnica Pia Sundhage, de enfrentar seleções de alto nível mundial. Quarta colocada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Austrália está atualmente em 11º lugar no ranking da Fifa.

A CBF ainda não se pronunciou oficialmente sobre a confirmação do amistoso, mas o blog Dona do Campinho já havia anunciado que a entidade aguardava apenas um documento sanitário autorizando a entrada da deleção na Austrália.

Os jogos serão os primeiros da seleção australiana feminina com público no país desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020. "Essas partidas foram possíveis de agendar na Austrália graças á aprovação pelo governo de New South Wales do Plano de Gerenciamento da Quarentena feito pela federação de futebol da Austrália", diz um trecho da nota no site da federação do país da Oceania.

A região de New South Wales está perto de atingir 70% da população acima de 16 anos com duas doses de vacina contra a Covid-19. Os amistosos servirão de teste para a Austrália receber, também com público, a Arábia Saudita e, possivelmente, os Estados Unidos, ambos em novembro.

