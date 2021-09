Botafogo-SP demite Argel Fuchs e treinador fala em falta de planejamento no clube

(Foto: João Victor Menezes/Agência Botafogo)



Por Redação Blog do Esporte





Após a derrota em casa para o Figueirense, que decretou a eliminação do Botafogo-SP da série C do Campeonato Brasileiro, Argel Fuchs concedeu entrevista coletiva para comentar a fase do clube. Dentre as falas, Argel citou que o clube não pode começar sempre do zero, que precisa ter uma continuidade para avançar nas competições.

“Não se faz time de futebol em cinco meses. Não pode começar do zero todo ano e o Botafogo começa todo ano do zero. Precisa ter continuidade, de comissão técnica, jogadores. O grande responsável pela não classificação entre os quatro é minha, Argel Fuchs, a gente sempre vai assumir essa responsabilidade”, disse.

O técnico também comentou sobre o investimento do clube na série C. Falou de orçamento “no limite” e dificuldade na busca de reforços, mas comentou que os gastos do Pantera estavam parelhos com os dos rivais de grupo.

“Nosso time é na 'conta do chá', nós não investimos em grandes contratações, nosso maior salário é 30 (R$ 30 mil). Sabemos na Série C que tem clubes que estão investindo, contratando. Respeitamos o orçamento do clube, eu aceitei, por isso continuei, e independente de ganhar ou perder no futebol, tem que saber, eu assumo a responsabilidade, vou blindar meus jogadores, nunca vou expô-los, a responsabilidade é minha. Eu participei e aceitei o projeto e lutamos até o final. Não conseguimos porque não tivemos qualidade, capacidade, não conseguimos manter o time. Passaram os quatro times que mostraram na competição, foram melhores em campo, investiram mais, têm condições melhores, jogadores mais caros, e o futebol é assim, quando você se propõe a fazer uma coisa maior”.

Argel lamenta não ter repetido a escalação da equipe em nenhum momento do segundo turno, onde o aproveitamento do Botafogo caiu de 59,3% para 20,8%, com cinco pontos em oito partidas.

“Nós jogamos o primeiro turno e repetimos a equipe cinco vezes. No segundo turno, não conseguimos repetir a equipe em nenhuma partida, ou tínhamos suspensão ou lesão, perdemos o Matheus, jogador importante, por operação no joelho, o Xuxa, operação no joelho, Paraíba, lesão grave no adutor, perdemos o Neto, perdemos jogadores importantes. Nosso segundo turno é muito fraco. O primeiro foi muito bom. Despencamos, jogamos poucos jogos bem”, completou.

O Botafogo encerra a participação na série C contra o Ituano no próximo sábado, às 17h, no Novelli Júnior. O Pantera será comandado por Samuel Dias, que está a frente do clube na Copa Paulista.