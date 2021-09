Bragantino vence o Galo nos pênaltis e fica com o título do Brasileiro Feminino A2

O Bragantino é o campeão do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Nesta terça-feira, o time paulista superou o Atlético-MG na disputa de pênaltis por 4 a 2, após empate sem gols (mesmo placar do jogo de ida), e fez a festa no gramado do estádio Independência, em Belo Horizonte. Invicto, o Galo ficou com o vice-campeonato.

Além de Atlético e Bragantino, outras duas equipes conseguiram o acesso à elite do Brasileiro Feminino para a próxima temporada: o Cresspom e o Madre Celeste, que pararam nas semifinais.

Pia de olho

Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira feminina, estava no estádio para acompanhar a decisão. Ela ficou em um dos camarotes do Independência e não concedeu entrevistas.

O Atlético começou com mais volume de jogo e criou uma boa oportunidade em chute de fora da área de Sofia, aos quatro minutos. A bola só não entrou graças a uma grande defesa de Karol Alves. O Galo seguiu com mais posse, enquanto o Bragantino se defendia. Após os 25 minutos, o Massa Bruta equilibrou o jogo. A melhor chance do Braga veio em um chute de Raquel, da entrada da área, que saiu rente à trave.

A disputa seguiu equilibrada. Mas aos poucos o Atlético voltou a ter mais volume ofensivo e teve as melhores oportunidades. O chute de Ilana passou perto da meta. Minutos depois, Sofia carimbou o travessão. Aos 26, o Galo balançou as redes, mas não valeu. A arbitragem assinalou a saída de bola no momento do cruzamento. A goleira do Atlético, Amanda, que teve pouco trabalho no jogo, precisou trabalhar nos minutos finais, mas afastou qualquer perigo. No último lance, a goleira Karol salvou o Bragantino, levando a decisão para os pênaltis.

Na marca da cal

Pelo Bragantino: Rhay (converteu), Lay (converteu), Brenda (Amanda defendeu), Mylena (converteu) e Arial (converteu).

Pelo Atlético: Ilana (Karol defendeu), Cinthia (converteu), Cotrim (converteu), Flávia Gil (bateu no travessão).

Globo Esporte