Briga entre Verstappen e Hamilton alcançou ápice, diz CEO da F1

Depois das últimas duas temporadas da Fórmula 1 marcadas pelo domínio absoluto da Mercedes, o time alemão, liderado por Lewis Hamilton, encontrou em 2021 uma RBR comandada por Max Verstappen pronta para brigar no mesmo nível pelo campeonato mundial, no último ano antes do novo regulamento técnico. E para o presidente da categoria, Stefano Domenicali, a disputa entre a dupla está se tornando histórica.

- Com a batalha atual de Hamilton e Verstappen, vemos um dos melhores duelos de todos os tempos. Também é uma disputa de experiência contra juventude, não há nada melhor! Esta temporada tem sido extraordinária - celebrou.

A temporada começou com a Mercedes na frente, vencendo o GP do Bahrein com Hamilton. Porém, os temores da equipe diante da evolução da RBR na pré-temporada se confirmaram a partir do GP de Mônaco, quando o time austríaco engatou em uma sequência de cinco vitórias com Verstappen e Sergio Pérez - cujo único triunfo foi no Azerbaijão.

Passadas 14 provas, o holandês soma sete vitórias contra quatro de Hamilton, ocupando a liderança do Mundial de Pilotos com cinco ponto a mais. O resultado permaneceu inalterado após o segundo choque da dupla, no GP da Itália, pelo qual o piloto da RBR foi responsabilizado por bater no heptacampeão e passar por cima de seu carro. Ele foi punido com três posições no grid de largada da Rússia.

O incidente não foi o primeiro entre eles que, no GP da Inglaterra, bateram na largada; dessa vez, Hamilton foi apontado como o maior responsável pelo choque e punido ainda na prova com 10s, desvantagem que reduziu para conseguir vencer no Circuito de Silverstone.

O lance, porém, deu início a uma série de falas polêmicas partindo da RBR, que entrou com um recurso na Federação Internacional do Automobilismo (FIA) pela decisão. O embate acirrou o ânimos até entre as torcidas; o britânico chegou a ser alvo de ofensas racistas, amplamente condenadas pela RBR, a Mercedes e a F1.

Domenicali reconhece os excessos da dupla na disputa dentro da pista, mas admite ver os toques com naturalidade:

- Eles mostraram que um novo nível de intensidade foi alcançado, e a batalha está em seu ápice agora. Eu não me preocupo com isso. Se você chega ao limite, algo assim pode acontecer.

Apesar da vantagem de Verstappen, a próxima etapa da F1 2021, na Rússia é marcada pelo retrospecto superior da Mercedes, que venceu todas as corridas no Circuito de Sochi desde sua estreia em 2014. Hamilton soma quatro triunfos em 2014, 2015, 2018 e 2019. Seu ex-colega Nico Rosberg levou a melhor em 2016 e seu atual companheiro, Valtteri Bottas, nas edições de 2017 e 2020.

Globo Esporte