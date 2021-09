Briga generalizada encerra partida entre Osasco e LSB pelo Paulista de basquete

Uma briga generalizada entre jogadores e membros da comissão técnica de Osasco e Liga Sorocabana de Basquete (LSB), na tarde deste domingo, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, encerrou a partida válida pelo returno do Campeonato Paulista de basquete.

Quando restavam menos de sete minutos para o término do último quarto, jogadores do Osasco e da Liga Sorocabana começaram a trocar socos após falta mais pesada do time de Sorocaba, revidada na sequência por pelos adversários.

A partida, que vinha sendo vencida por Osasco pelo placar de 51 a 45, foi encerrada após praticamente todos os jogadores serem desqualificados do jogo por conta da briga. Apenas três atletas, um da Liga Sorocabana e dois do Osasco, não se envolveram na briga e acabaram ficando em quadra, mas impossibilitando a retomada da partida.

A Federação Paulista de Basketball (FPB) confirmou a manutenção do placar no momento da suspensão da partida, e o Osasco declarado vencedor.

O duelo colocava frente a frente duas das piores campanhas da atual edição do estadual. Em 12 jogos na competição, o time de Sorocaba soma 12 derrotas, enquanto Osasco tem quatro vitórias e oito derrotas.

A LSB entra em quadra novamente na próxima terça-feira, às 19h30, contra o Mogi, no ginásio Gualberto Moreira, em Sorocaba. O Osasco joga apenas na sexta-feira, às 19h30, também contra o Mogi, mas no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.

