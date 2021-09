Chelsea domina o Tottenham, vence com tranquilidade e reassume a liderança

O Chelsea passou por cima do Tottenham e venceu por 3 a 0 no dérbi londrino, disputado no Tottenham Hotspur Stadium. A vitória recoloca os Blues na liderança do Campeonato Inglês, com cinco rodadas disputadas até aqui. Os gols da partida foram marcados todos no segundo tempo, por Thiago Silva, Kanté e Rudiger.

Os primeiros 45 minutos foram muito equilibrados. As duas equipes muito organizadas e buscando o ataque, porém exitaram em finalizar em alguns momentos. Em outros, as oportunidades foram desperdiçadas. O Chelsea assustou principalmente após uma tabela de Mount com Lukaku, que terminou com o brasileiro Emerson Royal bloqueando o chute do meia inglês. A melhor chance do Tottenham foi de Son, que recebeu na grande área, mas teve o chute abafado por Kepa, esperto no lance.

Quando Thomas Tuchel substituiu Mason Mount por Kanté no intervalo, imaginava-se um Chelsea defensivo na segunda etapa, ou que diminuiriam ainda mais as chances de sairem gols na partida. Porém, aconteceu o contrário. Os Blues não tomaram conhecimento dos donos da casa nos 45 minutos finais e dominaram do início ao fim, em ritmo de treino. Thiago Silva, cabeceando após cobrança de escanteio, Kanté, chutando de fora da área e contando com desvio, e Rudiger, finalizando bem após cruzamento de Timo Werner, fizeram os gols da partida.

Com a vitória, o Chelsea retoma a liderança do Campeonato inglês, com 13 pontos conquistados até aqui, empatado com Manchester United e Liverpool, os três únicos invictos. O Tottenham segue na sétima colocação, com nove pontos. No próximo sábado, o Chelsea recebe o Manchester City em Stamford Bridge, enquanto o Tottenham visita o Arsenal em mais um dérbi londrino.

Globo Esporte