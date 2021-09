Com proposta do exterior, Lucas Mezenga pede rescisão com Botafogo por dívida trabalhista

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)





O zagueiro Lucas Mezenga quer a rescisão de contrato com o Botafogo e o Nova Iguaçu. Emprestado pelo clube da Baixada Fluminense ao alvinegro, o jogador acusa o não recolhimento de R$ 20 mil em impostos trabalhistas para pedir a quebra do vínculo. A informação foi publicada primeiro pelo jornalista Matheus Mandy.

A justiça deu 48h para que Botafogo e Nova Iguaçu se manifestem sobre o pedido de rescisão indireta do contrato feita pelo jogador. A ação corre na 27ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, sob responsabilidade da juíza Danielle Soares Abeijon.

Apesar do litígio judicial, o jogador foi incluído na delegação que viajou até Salvador para a próxima rodada da Série B, contra o Vitória, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Com ausência de Joel Carli, Lucas será uma das opções para a zaga no banco de reservas.

O garoto de 19 anos tem proposta do Emirates Club, do Emirados Árabes Unidos, como revelou o ge. O atleta e os empresários têm interesse na transferência. A proposta é de cerca de R$ 400 mil por 50% dos direitos econômicos, valor próximo ao que o Bota teria de pagar para renovar com o atleta de acordo com o contrato de empréstimo.

Mezenga tem vínculo com o Botafogo até o fim dessa temporada, mas os cariocas garantiram a preferência em qualquer negociação quando acertaram com o Nova Iguaçu. O clube da Baixada gostou da proposta árabe, mas a diretoria alvinegra não viu vantagem e travou o negócio.

Um dos jogadores na mira do Bota para continuar em 2022, o zagueiro chegou ao clube em 2021 para reforçar o time sub-20, mas logo foi chamado para compor o profissional. Jogou quatro partidas na Série B e correspondeu ao entrar na fogueira.

