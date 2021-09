Conmebol se posiciona contra plano da Fifa de fazer Copa do Mundo a cada dois anos

Mais um opositor de peso se posicionou contra a proposta da Fifa de diminuir de quatro para dois anos o intervalo de uma Copa do Mundo para outra. Nesta sexta-feira, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou um comunicado em que relaciona quatro razões para se opor à ideia.

A primeira citada diz respeito à banalização do torneio, prejudicando o seu caráter de exclusividade e padrão de exigência. Depois, a Conmebol afirma ser praticamente impossível administrar o calendário de competições internacionais com a mudança. A confederação também lembra que não há justificativa esportiva para encurtar o calendário, pois isso afetaria o tempo de preparação das seleções. Por fim, deixa claro que não foi chamada a discutir a mudança antes da ideia, mas que está à disposição para isso.

Embora em algum momento a Conmebol tenha apoiado o projeto em questão, análises técnicas mostraram que ele é altamente inviável"

— Comunicado da Conmebol

- Por isso, nas atuais condições, ratifica o seu apoio ao modelo atual da Copa, com os seus termos e mecanismos de classificação, considerando-o coerente com o espírito que animou aqueles que idealizaram e fundaram esta competição.

Confira a íntegra do comunicado:

"Uma Copa do Mundo a cada dois anos pode distorcer a competição de futebol mais importante do planeta, rebaixando sua qualidade e prejudicando seu caráter exclusivo e seus atuais padrões de exigência. A Copa do Mundo é um evento que atrai a atenção e a expectativa de bilhões de pessoas por representar ápice de um processo de eliminação que dura quatro anos inteiros e tem dinâmica e apelo próprios.

Uma Copa do Mundo a cada dois anos representaria uma sobrecarga praticamente impossível de administrar no calendário de competições internacionais. Nas condições atuais, já é complexo harmonizar horários, horários, logística, preparação adequada de equipamentos e compromissos. A situação seria extremamente difícil com a mudança proposta. Pode até colocar em risco a qualidade de outros torneios, tanto de clubes como de seleções.

A ideia da Copa do Mundo é reunir os jogadores de futebol mais talentosos, os treinadores mais destacados e os árbitros mais treinados para determinar, em uma competição justa, qual é o melhor time do planeta. Isso não pode ser alcançado sem uma preparação adequada, sem equipes desenvolvendo suas habilidades e técnicos desenhando e implementando estratégias. Tudo isso se traduz em tempo, treinos, planejamento, jogos. A Conmebol defende a busca pela excelência no campo do jogo e está comprometida com eventos cada vez mais competitivos e da mais alta qualidade. Não há justificativa esportiva para encurtar o intervalo entre as Copas do Mundo.

Para a aprovação de uma mudança desta natureza é imprescindível um processo amplo e participativo de consultas a todos os atores envolvidos. Deve ser fruto de um debate franco, no qual todas as opiniões e critérios sejam considerados. A Conmebol está e sempre estará aberta ao diálogo que busca o melhor para o futebol".

Globo Esporte