Conmebol suspende partida entre Brasil e Argentina por descumprimento dos protocolos da Covid-19

Por Redação Blog do Esporte





A Conmebol suspendeu a partida entre Brasil x Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, depois de quatro jogadores argentinos não cumprirem o protocolo de distanciamento e quarentena da Covid-19. Como já noticiado aqui no Blog as motivações para a suspensão e a chegada de agentes da Anvisa ao Neo Química Arena, agora a decisão do confronto caberá à Fifa.

A partida foi paralisada com seis minutos do primeiro tempo, quando agentes da Anvisa e da Polícia Federal entraram em campo para retirar os atletas da Argentina do gramado.

A Conmebol divulgou em seu Twitter as motivações para a suspensão do jogo e quais serão as decisões aplicadas para o jogo. A imprensa especula em uma possível punição para a Argentina ou mesmo a retirada de pontos do Brasil por invasão indevida do gramado do estádio.

Confira alguns tweets da Conmebol:

Por decisão do árbitro do jogo, o encontro organizado pela FIFA entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo foi suspenso. — CONMEBOL 🇧🇷 (@CONMEBOLBR) September 5, 2021