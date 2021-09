Cuca critica adiamento de jogos do Atlético-MG no Brasileirão: "Quero que datas sejam respeitadas"

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)





Depois de Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético-MG, criticar a CBF por mais jogos do Brasileirão serem adiados por causa de convocações, foi a vez do técnico Cuca colocar sua opinião. O treinador afirmou que as datas do campeonato nacional precisam ser cumpridas. Segundo o treinador, ter mais jogos adiados compromete todo o calendário.

- O que eu mais quero é que as datas sejam respeitadas, que chegue dia 5 de dezembro e acabe o campeonato. Nós, há um tempo atrás, poderíamos não ter jogado e esperado os selecionáveis voltar. nós não fizemos isso. A gente jogou.

A CBF irá, mais uma vez, adiar jogos do Brasileirão de times que tiveram jogadores convocados pelo Tite para os amistosos da Seleção Brasileira. Além do Galo, Flamengo (Everton Ribeiro e Gabigol), Palmeiras (Weverton) e Internacional (Edenílson) também tiveram atletas convocados.

"Eu acho que o campeonato não precisaria ser interrompido nesse momento, teria que dar continuidade, não existe só duas, três equipes, tem mais dezesseis, que de repente perde o momento bom que vivem"

O Atlético-MG não pensa em solicitar o não adiamento dos jogos contra Chapecoense, Ceará e Santos, uma vez que não perderá apenas Guilherme Arana para a próxima rodada tripla das Eliminatórias, entre 7 e 14 de outubro. Jogadores como Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador), Savarino (Venezuela) e Vargas (Chile) são figuras carimbadas em convocações de outras seleções sul-americanas.

- Eu entendo que se a gente puder seguir o campeonato, eu não tô sendo antipático ou desagradável com ninguém, é a minha opinião, a gente tem que respeitar as datas, porque vai passar. Não tem como adiar três rodadas e acabar dia 5, ai vai acabar dia 15, e o ano que vem vai ficar com o calendário espetado, que já foi espetado esse ano. Esse ano era 30 de janeiro e estava jogando final da libertadores, já se perdeu um mês, entra o processo de não ter 30 dias de férias, uma coisa vai acumulando a outra - concluiu o treinador.

Líder do Brasileirão, com 46 pontos em 21 jogos, o Galo volta a jogar pelo campeonato nacional no próximo sábado, às 21h (de Brasília), diante do Internacional, no Mineirão.

Antes disso, na terça-feira, às 21h30, o Atlético decide vaga na final da Libertadores, contra o Palmeiras, também no Gigante da Pampulha. Como o jogo de ida foi 0 a 0, quem vencer se classifica para a decisão. Empate com gols dá a vaga para o time paulista. Novo 0 a 0 leva para a disputa de pênaltis.

Globo Esporte