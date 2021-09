Daniel Alves rejeita acordo, não se reapresenta, e São Paulo anuncia que jogador não atua mais pelo clube

(Foto: Erico Leonam/saopaulofc)





Daniel Alves está fora do São Paulo. Em comunicado feito nesta sexta-feira (10) por Carlos Belmonte, em que o diretor de futebol aparece ao lado do coordenador Muricy Ramalho e do executivo Rui Costa, a diretoria anunciou a decisão sobre o desligamento do jogador.

O lateral-direito era aguardado no CCT da Barra Funda após defender a seleção brasileira nos jogos da última Data Fifa, mas decidiu não comparecer após um entrave nas conversas sobre a dívida que ainda segue pendente com o Tricolor.

Segundo Belmonte, novos termos foram apresentados aos representantes de Daniel, que não concordaram com o acordo.

Diante da negativa do defensor em se reapresentar no CCT da Barra Funda, o São Paulo então comunicou ao técnico Hernan Crespo que Daniel Alves não faz mais parte do elenco do clube.

“Daniel Alves e Miranda estavam servindo a seleção brasileira e deveriam se apresentar hoje para começarem os treinamentos normais visando os próximos jogos. Miranda compareceu, treinou normalmente. Daniel Alves não compareceu. Fomos comunicados pelos representares que o Daniel Alves não retornará ao São Paulo até o ajuste da dívida financeira que o São Paulo tem com o atleta".

"Dívida essa que o São Paulo reconhece e na última semana fez uma proposta buscando o acerto, que não foi aceita pelos representantes. A negociação seguirá com o departamento jurídico e financeiro - afirmou o diretor de futebol Carlos Belmonte, em vídeo divulgado pelo clube”.

“Do ponto de vista do departamento de futebol, nós comunicamos, tomamos a decisão e comunicamos ao Hernán Crespo que Daniel Alves não estará mais a disposição para atuar no time do São Paulo. O São Paulo é mais importante do que todos nós”.

