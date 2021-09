Disputado sob 40ºC no Santa Cruz, primeiro Come-Fogo após 7 anos termina empatado

A espera de sete anos para a realização de um Come-Fogo demandava uma partida melhor do que o 0 a 0 apresentado por Botafogo-SP e Comercial, na tarde desta terça-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela Copa Paulista.

O primeiro tempo até foi movimentado, com bola na trave de Danillo Ribeiro, para o Comercial, e um gol perdido inacreditável pelo zagueiro Diego Guerra, do Bota. Mas a segunda etapa, talvez até pelos 40º C registrados pelos termômetros em Ribeirão, mostrou dois times fisicamente desgastados e uma partida mais truncada e sem nenhuma boa chance para a rede balançar no Santa Cruz. De fato, o lance mais relevante foi a expulsão do zagueiro Luiz Eduardo, por impedir um ataque do Pantera com a mão, aos 40 minutos.

Com isso, fica a expectativa para um clássico melhor no returno, quando os rivais de Ribeirão voltam a se enfrentar no dia 12 de outubro, no Palma Travassos, às 15h.

O Come-Fogo de número 168 foi histórico pois, pela primeira vez, não teve presença de público, isso devido à pandemia do coronavírus. No geral, o Pantera segue com 61 vitórias contra 49 triunfos do Alvinegro. Os empates agora são 58 entre os rivais. Sem nenhum gol marcado, a vantagem botafoguense segue em 212 gols contra 208 do Comercial.

Na classificação, o Botafogo foi a quatro pontos e está na segunda colocação do Grupo 1. O Comercial somou seu primeiro ponto e está em terceiro lugar. A lanterna é do Velo, que levou outro 3 a 0, desta vez para o Votuporanguense, que lidera a chave com seis pontos.

Diferente do esperado, o primeiro tempo do Come-Fogo não foi marcado por faltas e confusões. O Comercial, mesmo fora de casa, partiu mais pra cima e foi ligeiramente superior nos primeiros 45 minutos. O Bota iniciou o jogo mais atrás para estudar o adversário, mas teve a primeira grande chance, em batida de Rafael Tavares, dentro da área, por cima do gol. O Bafo, que criou mais, respondeu com uma linda cobrança de falta na trave de Danillo Ribeiro e um cabeceio perigoso de Luiz Eduardo. No entanto, a principal chance do jogo foi um incrível gol perdido de Diego Guerra, em rebote de cobrança de falta, sem goleiro e de dentro da pequena área.

Se o primeiro tempo foi marcado por um bom duelo de lado a lado, o segundo deixou a desejar, possivelmente pelo forte calor no estádio Santa Cruz. Com várias substituições nos dois times, as equipes mudaram muito taticamente e tecnicamente, e o jogo caiu de intensidade. Cada time teve sua chance antes da metade do jogo, mas sem a conclusão em gol, o placar não saiu do zero. Assim como na primeira metade, quanto mais o tempo passou, mais os nervos afloraram e, aos 41 minutos, o zagueiro Luiz Eduardo colocou a mão na bola após passe de Walter, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. No fim da partida ainda houve um início de tumulto, especialmente após discussão envolvendo Rodrigo Ferreira e Victor Sapo, mas a confusão foi neutralizada e o Come-Fogo 168 não teve gols.

Os times voltam a jogar na próxima terça-feira, novamente no horário das 15h. O Comercial joga no Palma Travassos contra o Velo Clube. Já o Pantera visita o Votuporanguense, no Plínio Marin, em Votuporanga.

