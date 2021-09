Duda Amorim não deve mais defender a seleção de handebol

Por Redação Blog do Esporte





A jogadora de handebol Duda Amorim disse que não tem mais pretensão de defender a seleção brasileira feminina de handebol. Duda defende as cores do Brasil há 15 anos.

Perguntada nas redes sociais sobre sua presença no Campeonato Sul-Centro-americano, que dá vaga para o Campeonato Mundial, Duda explicou sua posição.

“Muitas pessoas estão me perguntando sobre a convocação. Por enquanto, minha decisão é de não ir mais para a seleção. Não tenho planos para participar do ciclo todo, então prefiro me retirar nesse momento. Agradeço imensamente o carinho de todos e quanto tiver algo mais oficial, informo vocês”, disse.

Atualmente, Duda joga do Rostov-Don, da Rússia, depois de ter ficado dez anos no Gyori, da Hungria, um dos melhores times da Europa atualmente. Aos 34 anos, Duda tem no currículo um título mundial em 2013, na Sérvia, além de ter sido considerada a melhor jogadora do mundo em 2014. Recentemente, foi considerada a melhor defensora da Champions League, principal competição de clubes da Europa na modalidade.

O Campeonato Sul-centro-americano será disputado entre os dias 5 e 9 de outubro em Assunção, no Paraguai, e dá direito a três vagas para o Campeonato Mundial, marcado para dezembro.

O atual treinador é Cristiano Rocha, que está de forma interina desde o fim dos Jogos de Tóquio, quando o espanhol Jorge Dueñas deixou o cargo, eliminado na primeira fase das Olimpíadas com uma vitória, um empate e três derrotas.