Em bom inglês, Gabriel Jesus celebra vitória contra o Chelsea e início de temporada no City

Confiança. Em bom inglês, Gabriel Jesus citou essa palavra várias vezes em sua entrevista após ser decisivo na vitória do Manchester City por 1 a 0 contra o Chelsea, em Londres. O brasileiro marcou o gol da vitória e agora tem três na temporada, com mais três assistências. Vive grande fase e foi o protagonista em um dos jogos mais importantes até aqui. E não escondeu a felicidade pelo momento.

– Eu tento melhorar a cada dia. Trabalhando duro, treinando muito, para que quando tenha a chance , eu possa jogar bem e ajudar os companheiros. Estou muito feliz nesse começo de temporada por mim e pelo time. Acho que o mais importante é seguir fazendo isso e tentando jogar bem a cada jogo – declarou, em inglês, aos canais oficiais do City (veja abaixo).

Dar entrevista em inglês não é uma novidade para o ex-Palmeiras. Em dezembro de 2018, quase dois anos depois de sua chegada ao clube, ele deu a primeira. Mas é raro. Aprender o idioma era um pedido do técnico Pep Guardiola desde que Gabriel chegou à equipe, em janeiro de 2017. O chefe, aliás, fez vários elogios ao atacante neste sábado.

– Estou muito orgulhoso. Podemos perder jogos, perder finais, mas jogamos com uma coragem incrível em todos os jogos – declarou Pep.

Depois de três derrotas seguidas para o Chelsea, duas delas em partidas eliminatórias – semifinal da Copa da Inglaterra e a final da Champions –, Gabriel destacou que o time nunca teve receio de quebrar a série negativa.

– As pessoas pensam que, por termos perdido a semifinal da Copa da Inglaterra, e na Premier, e a final (da Champions), temos medo. Não! Esse é o futebol. Nós viemos aqui para jogar bem, aproveitar o futebol e jogar com confiança para ganhar o jogo. Isso é tudo.

Gabriel é o líder de participações em gols no Manchester City em 2021/22 até agora. Com três gols e assistências, fica à frente de Mahrez, que tem quatro gols e uma assistência. Vive seu melhor começo de temporada em mais de quatro anos no clube.

O City é o vice-líder da Premier League, com 13 pontos, um a menos que o Liverpool. Na próxima terça, a equipe vai a Paris e encara o PSG, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

