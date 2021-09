Em jogo de duas viradas e pênalti perdido, Liverpool vence o Milan na estreia da Champions

O resultado foi apertado, mas o Liverpool dominou os 90 minutos no Anfield. Com muita intensidade desde os minutos finais, o time inglês sufocou o Milan e abriu o placar logo aos 8 minutos, com Alexander-Arnold. Cinco minutos depois, os mandantes perderam chance de ampliar, com Maignan defendendo pênalti de Salah. Aí o time da casa diminuiu o ímpeto e viu os visitantes virarem em dois minutos: Rebic empatou aos 41, e Braham Díaz virou aos 43.

No segundo tempo, a equipe italiana segurou a vantagem por pouco tempo e viu Salah empatar logo aos 3 minutos. Com muita pressão, o Liverpool virou com Henderson e seguiu em cima para garantir a vitória na primeira rodada da Champions 2021/22.

Aos 13 minutos do primeiro tempo, o Liverpool já vencia por 1 a 0 e sufocava o Milan no Anfield, quando teve a chance de ampliar em pênalti cobrado por Salah. Mas o atacante não bateu bem, e Maignan fez a defesa, pegando também o rebote de Diogo Jota. Depois daí, o time da casa foi perdendo intensidade até sofrer a virada nos minutos finais. O rei do Egito não se abalou e, na volta do intervalo, aproveitou belo passe de Origi para vencer o goleiro adversário e empatar. Salah foi ainda mais participativo no segundo tempo para se redimir pela oportunidade desperdiçada e ver os Reds vencerem na estreia.

Com a vitória, o Liverpool assume a ponta do Grupo B. No outro jogo, Atlético de Madrid e Porto empataram sem gols também nesta quarta-feira. Na próxima rodada, o time inglês enfrenta os portugueses, no Estádio do Dragão, às 16h da próxima terça-feira. Já os italianos vão receber o Atlético, no San Siro, no mesmo dia e horário.

