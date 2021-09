Em jogo de marcas históricas, Liverpool vence Crystal Palace

O Liverpool venceu o Crystal Palace por 3 a 0, em Anfield, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Inglês. Os gols da partida foram marcados por Mané, Salah e Keita. O resultado pode dar a impressão de uma partida fácil, mas o Palace foi competitivo e chegou a assustar o goleiro Alisson. Apesar disso, os Reds tiveram competência para fazer o resultado.

O Crystal Palace até parecia que daria trabalho ao goleiro Alisson. Nos dois primeiros minutos, foram duas grandes chances, com Zaha e Benteke. Em ambas as oportunidades, a bola bateu na trave. A partir de então, o Liverpool se encontrou no jogo e dominou as ações do primeiro tempo, criando uma série de oportunidades. Diogo Jota não teve boa atuação e chegou a desperdiçar uma chance clara na pequena área. O mesmo não aconteceu com Mané. Após cabeçada de Salah e boa defesa de Guaita, mandou a bola para a rede e abriu o placar quase no intervalo.

Nos 45 minutos finais, em desvantagem no placar, o Crystal Palace teve que se lançar mais ao ataque em busca do resultado. A equipe equilibrou a posse de bola, de domínio vermelho no primeiro tempo, e assustou Alisson mais vezes. Entre os 25 e 27, teve três boas oportunidades, com Edouard e Ayew. Apesar da melhora dos visitantes, o Liverpool foi competente nas chances que teve, com Salah e Keita, para dar números finais à partida.

A partida teve uma série de números significativos para os jogadores do Liverpool. Começando pela primeira partida do jovem zagueiro Konaté, contratado na última janela de transferências ao RB Leipzig. Enquanto o francês fez sua estreia, Henderson chegou a 200 jogos pelo Liverpool, Van Dijk e Mané a 100 e Salah a 150.

Sadio Mané foi um dos grandes nomes do jogo. Mas isso não é uma novidade contra o Crystal Palace. É a maior vítima do jogador senegalês. Ele balançou a rede nos últimos nove confrontos. Em jogos de Premier League, atuando por Southampton e Liverpool, Mané marcou 13 vezes contra o Palace em 15 partidas.

Com a vitória, o Liverpool chega a 13 pontos e fica momentaneamente na liderança do Campeonato Inglês. O Crystal Palace cai para a 13ª colocação com os resultados da rodada. No próximo sábado, os Reds visitam o Brentford, enquanto o Palace recebe o Brighton na segunda-feira seguinte.

Globo Esporte