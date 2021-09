Em ritmo de treino, Internazionale goleia Bologna e assume liderança do Italiano

A Inter de Milão venceu o Bologna por 6 a 1 neste sábado, no Giuseppe Meazza, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Italiano. Os gols da partida foram marcados por Dzeko (2), Vecino, Lautaro Martínez, Skriniar e Barella para os milanistas. Theate descontou para a equipe visitante.

Os 90 minutos foram de domínio total da Internazionale. O Bologna tentou se lançar ao ataque desde o início, mas de forma desorganizada. Assim, o time visitante não conseguiu criar chances de perigo e deu espaço para o bom time da Inter contra-atacar, quase sempre com Dumfries pela direita. Lautaro Martínez abriu o placar nos primeiros minutos e isso ficou ainda mais acentuado. Barella e Skriniar ampliaram ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Dzeko (duas vezes) e Vecino deram números finais à partida.

Com a vitória, a Internazionale assume momentaneamente a liderança do Campeonato Italiano, com 10 pontos. Neste domingo, Roma e Milan entram em campo e podem ultrapassar a Inter, assim como o Napoli, que joga na segunda-feira. O Bologna dorme na sétima colocação, podendo ainda ser ultrapassado por Lazio e Atalanta na rodada. A Inter volta a campo na próxima terça, contra a Fiorentina, em Florença. O Bologna recebe o Genoa no mesmo dia.

A Internazionale estreou seu terceiro uniforme neste sábado. Elegantemente vestido de preto, com detalhes coloridos apenas dos seus escudos, do clube e de atual campeão italiano, além das marcas de patrocinador, o time renovou seu ânimo depois de perder na estreia na Liga dos Campeões. Quarta-feira passada, caiu em casa diante do Real Madrid com um gol aos 43 minutos.

Globo Esporte