Emerson Royal assina com o Tottenham, e Atlético-MG perde bônus milionário do Barcelona

O Tottenham anunciou, nesta terça-feira, a contratação do lateral-direito Emerson Royal, 22 anos, em uma negociação de cerca de € 30 milhões (aproximadamente R$ 184 milhões) com o Barcelona. O Atlético-MG, último clube do jogador no Brasil, lucrará 0,5% do valor da transferência, mas poderia ganhar muito mais caso Emerson fosse bem sucedido com a camisa do Barça.

Emerson deixou o Barcelona com apenas três jogos pelo clube catalão. Se completasse 30, uma cláusula de bonificação no contrato da venda do jogador pelo Galo em 2019 seria acionada, e o clube lucraria mais € 1 milhão (cerca de R$ 6,2 milhões) no negócio.

Com a venda precoce ao futebol inglês, o Atlético terá direito apenas a uma fatia de 0,5% do valor total do negócio, por ter sido um dos clubes formadores de Emerson. A quantia representa aproximadamente € 150 mil (cerca de R$ 912 mil reais).

Segunda venda mais cara da história do Atlético, atrás apenas de Bernard (€ 25 milhões), Emerson foi negociado ao Barcelona em 2019 por € 12,1 milhões (R$ 50,8 milhões na cotação da época, dos quais o Galo ficou com R$ 30 milhões).

Emprestado em um primeiro momento ao Real Bétis para ganhar experiência, Emerson finalmente começou a vestir a camisa do Barcelona nesta temporada. Ele foi apresentado no início do mês, e entrando em campo de forma recorrente - participou dos três jogos do Barça no Campeonato Espanhol, o último como titular.

