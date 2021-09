Etiene Medeiros é operada e volta a competir apenas em 2022

(Foto: Sátiro Sodré/CBDA)





A nadadora Etiene Medeiros passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na última segunda-feira, em São Paulo, de acordo com informações do portal UOL. Única brasileira campeã mundial de natação em piscina longa (50m) e curta (25m), ela se lesionou em junho enquanto disputava o Troféu Setecolli, em Roma.

Etiene sofreu uma contusão enquanto passeava de patinete nas ruas da capital italiana. Apesar de ela estar lesionada, a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) e o COB (Comitê Olímpico do Brasil) decidiram mantê-la na equipe que foi às Olimpíadas de Tóquio.

No Japão, Etiene nadou apenas o revezamento 4x100m livre e os 50m livre. Na disputa individual, foi apenas a 29ª colocada, uma queda em relação ao seu desempenho na Rio 2016, quando foi finalista.

A pernambucana passou a noite no hospital depois de passar pela cirurgia e foi liberada no dia seguinte. Ao longo do próximo mês ela fará fisioterapia e não fará trabalhos dentro d'água. A previsão é de que só volte a competir no primeiro trimestre de 2022.

Globo Esporte