Federação confirma etapa do Brasil do Circuito Mundial de vôlei de praia

(Foto: Getty Images)





Itapema, no litoral de Santa Catarina, será sede de uma etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia entre os dias 10 e 14 de novembro. Assim, o Brasil volta a fazer parte do tour, depois da ausência em 2020 por conta da pandemia da Covid-19. O torneio pode marcar a estreia internacional das novas duplas brasileiras, formadas após as Olimpíadas, como Rebecca/Talita, Álvaro Filho/Evandro e Bruno/Guto.

O torneio distribuirá US$ 300 mil em prêmios, cerca de R$ 1,6 mi, e dará 800 pontos no ranking mundial, sendo considerado um evento quatro estrelas. É a terceira vez que o local receberá essa etapa, já que abrigou o evento em 2018 e 2019. Em 2019, alias, quem subiu no lugar mais alto do pódio foram Anders Mol/Christian Sorum (NOR) e Alix Klinemann/April Ross (EUA), duplas que conquistaram medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A menos de três anos das Olimpíadas de Paris, as cartas do vôlei de praia brasileiro foram redistribuídas após Tóquio, quando o país não conquistou nenhuma medalha, na pior campanha da história no torneio. Atualmente, as duplas formadas após as Olimpíadas, são: Evandro/Álvaro, Alison/Guto, Rebecca/Talita. Por enquanto, Duda e Ágatha seguem juntas.

