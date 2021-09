Fernando Diniz é o novo treinador do Vasco

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)





Fernando Diniz, de 47 anos, é o novo técnico do Vasco. Um dia após Lisca pedir demissão, o clube agiu rápido e acertou a contratação de um dos profissionais que priorizava desde a saída de Vanderlei Luxemburgo, em fevereiro. Diniz traz consigo os auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera, além do preparador físico Wagner Bertelli.

A negociação ganhou corpo na tarde desta quinta-feira. O ótimo relacionamento entre Diniz e Pássaro, que foi gerente-executivo de futebol do São Paulo durante a passagem do treinador pelo Morumbi, teve bastante influência.

Em enquete realizada pelo ge (confira os números clicando aqui), Diniz só foi superado por Guto Ferreira. Em pesquisa realizada em fevereiro, porém, o novo comandante vascaíno havia sido o preferido.

O Vasco tentou a contratação de Diniz no início da temporada após Luxemburgo anunciar que não permaneceria, mas o treinador vinha de trabalho longo no Morumbi. Contratado em setembro de 2019 pelo São Paulo, encerrou sua passagem em 1º de fevereiro de 2021. Foram 74 jogos, com 34 vitórias, 20 empates, 20 derrotas e nenhum título conquistado.

Mineiro de Patos de Minas, Diniz ganhou os holofotes em 2016, quando conduziu o Audax-SP ao vice no Campeonato Paulista. Depois disso, viveu momentos de destaque em Athletico-PR, Fluminense e São Paulo.

Pelo Tricolor Paulista, chegou a liderar com folga o Brasileiro 2020, mas, após tropeços em sequência, acabou demitido antes mesmo do término da competição.

