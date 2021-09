Fifa convida federações para uma reunião a fim de discutir ideia da Copa do Mundo a cada dois anos

(Foto: Arnd Wiegmann / Reuters)





A Fifa convidou nesta segunda-feira todas as federações, associações e outras partes interessadas para uma reunião online, no dia 30 de setembro, a fim de discutir a mudança do calendário internacional do futebol. A principal alteração seria a realização da Copa do Mundo a cada dois anos.

Este será o primeiro encontro da principal entidade do futebol com todas as federações mundiais. Participarão também a Associação Europeia de Clubes, o Fórum das Ligas Mundiais e o sindicato dos jogadores mundiais, a FIFPRO.

O principal tópico da conversa será a proposta de reformular o calendário internacional com a realização de uma Copa do Mundo bienal, um plano liderado pelo ex-técnico do Arsenal Wenger, que agora é o chefe de desenvolvimento global da FIFA.

"Há um amplo consenso dentro do jogo de que o calendário de jogos internacionais deve ser reformado e melhorado", diz um comunicado divulgado pela FIFA na segunda-feira.

A Fifa diz ainda que "está empenhada em ser um fórum para um debate significativo, envolvendo uma ampla gama de partes interessadas incluindo fãs".

A sugestão da Fifa já recebeu críticas da Uefa, Conmebol e ligas nacionais, especialmente na Europa. Na última sexta, a Federação Portuguesa de Futebol emitiu nota oficial contrária ao modelo proposto. Também na última semana, a Fifa divulgou o resultado de uma enquete online com mais de 23 mil participações que mostra 55% de apoio à ideia de reduzir o intervalo entre as Copas do Mundo.

Globo Esporte