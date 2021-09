Final do CBLOL 2021: com RED campeã, TitaN chega ao 3º título

(Foto: Bruno Alvares/Riot Games)





Com a conquista do 2º Split do CBLOL 2021 pela RED Canids Kalunga neste sábado, no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, o atirador Alexandre "TitaN" alcançou o terceiro título da carreira. O jovem atleta já havia sido campeão, pela KaBuM, das duas edições do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) de 2018.

Natural de Manaus (AM) e hoje com 21 anos, TitaN começou a carreira em 2016 na Ilha da Macacada Gaming, mas se destacou para o cenário nacional ao ser chamado em 2017 pela KaBuM para substituir Guilherme "Vash". Naquela ocasião, Vash saiu do time em meio ao 1º Split do CBLOL 2017 e denunciou que os jogadores estavam treinando em um hostel em condição "insuportável". A KaBuM acabou rebaixada, com TitaN jogando no meio.

Na sequência da temporada, já como atirador, TitaN ajudou a KaBuM a retornar à elite ao conquistar o título do 2º Split do Circuito Desafiante de 2017. O clube de Limeira (SP) derrotou a Iron Hawks e-Sports por 3 a 0 na final.

Temporada vitoriosa

Em 2018, TitaN e KaBuM fizeram uma temporada perfeita, com títulos dos dois splits do CBLOL.

Na primeira edição daquele ano, a KaBuM venceu seis, das sete partidas da fase de pontos e, com o 1º lugar, se classificou diretamente para a final. Os ninjas venceram a Vivo Keyd por 3 a 2 na decisão.

No 2º Split, novamente a KaBuM liderou a fase classificatória, com cinco triunfos e dois revezes, mais uma vez indo direto para a final, na qual derrotou o Flamengo por 3 a 2.

Por conta dos dois títulos de CBLOL, TitaN e KaBuM participaram de ambos os campeonatos internacionais de 2018: Mid-Season Invitational (MSI) e Campeonato Mundfial de LoL. Agora, com a RED Canids, Titan disputará o Worlds 2021.

