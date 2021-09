FPF promove segunda edição de peneira para Paulista Feminino Sub-17

A Federação Paulista de Futebol irá realizar, pela segunda vez, uma seletiva para meninas de 14 a 17 anos que sonham em jogar futebol. As inscrições da segunda Peneira Sub-17 serão abertas nesta quinta-feira (23) em www.futebolpaulista.com.br.

Serão disponibilizadas vagas para até 200 atletas que se apresentarão em dois dias de peneira no Cepeusp (Centro de Práticas Esportivas da USP) nos dias 14 e 15 de outubro. As meninas serão divididas em 4 turmas em quatro períodos.

As participantes deverão apresentar teste negativo para Covid-19, PCR feito até 48 horas antes ou antígeno feito 24 horas antes -FPF irá disponibilizar testes tipo antígeno no dia anterior e no dia da avaliação. O uso da máscara só será dispensado durante as atividades físicas de campo. Todos os demais profissionais, staff e responsáveis, permanecerão em local separado das atletas.

Todos os clubes participantes do Paulista Feminino Sub-17 estarão representados na seletiva com o objetivo de observação e seleção das atletas -eles, contudo, não poderão entrar em contato direto com as atletas. Após o evento, cada clube irá enviar à FPF os nomes das atletas que despertarem interesse.

Estarão aptas atletas nascidas em 2007, desde que já tenham completado 14 anos, e nascidas em 2006, 2005 e 2004. Deverão também apresentar exame médico de aptidão física feito até 6 meses antes do dia do evento. E no dia da peneira, será obrigatória a presença de um responsável pela atleta (mãe, pai ou tutor legal).

A primeira edição da Peneira Feminina Sub-17 ocorreu em 2019 e reuniu mais de 400 jovens atletas sob olhares de observadores dos clubes participantes do Paulista Feminino Sub-17 daquele ano.