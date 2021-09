Giraffas é o novo patrocinador do time BRB/Brasília Basquete

O Giraffas, maior rede de refeições completas do país, acaba de fechar o patrocínio do BRB/Brasília Basquete, o time de basquete da cidade de origem da empresa.

Com uma cota nobre, a logomarca do Giraffas estará, pelos próximos 12 meses,nos uniformes dos jogadores, de treino e de jogo, em placas na quadra, nos backdrops de entrevista, entre outras vantagens como inserção da marca nos filmes de 15 e 30 segundos nos telões do jogo como mandante, nos jingles e inclusão da marca nos ingressos físicos e digitais.

"Esta ação reforça a importância da marca estar próxima ao público em momentos que também não estão ligados ao consumo. Acreditamos que é fundamental incentivar o esporte, especialmente aqui no Brasil, onde ainda há pouco incentivo em diferentes modalidades. Estar com a marca em um projeto como esse é uma forma de impactar o público de forma segura e diferente" comenta Luciana Morais, a diretora de marketing do Giraffas.

É a primeira vez que a Rede apoia um time de basquete.Luciana acrescenta que a parceira aproxima ainda mais o Giraffas dos clientes e consumidores finais. "Estamos muito orgulhosos dessa iniciativa e nossa expectativa é que seja uma parceria de longo prazo".

"Muito legal, depois de anos, conseguir um patrocínio de uma empresa genuinamente de Brasília. Ainda mais com uma das empresas mais reconhecidas no Brasil no ramo de alimentação, sendo 100% brasileira e 100% brasiliense. Nada mais gratificante para a gente do que aliar essa marca a história da nossa equipe. A torcida abraçou a parceria de uma forma impressionante. Inclusive estamos recebendo vários pedidos, via redes sociais, de promoções e de combos com o nome do time. Ficou claro que a união dessas marcas impactou de forma muito positiva.", comemora Bernardo Bessa, diretor geral do BRB/Brasília Basquete.

Com o patrocínio do Giraffas, o BRB/Brasília Basquete, time fundado em 2000, vai disputar a temporada 2021/2022 da NBB (Novo Basquete Brasil)