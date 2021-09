Grealish e Jesus marcam, e City estreia com vitória sobre o Leipzig em jogo de nove gols

Após chegar perto do título na temporada passada, o Manchester City abriu mais uma campanha na Liga dos Campeões com vitória - e um festival de gols. A equipe de Pep Guardiola superou o RB Leipzig por 6 a 3 nesta quarta-feira, em casa, mostrando muito poder ofensivo, mas diversos problemas na defesa. O reforço Grealish e o brasileiro Gabriel Jesus marcaram para o City, que também fez com Aké, Mahrez, Cancelo e Mukiele (contra). E o atacante Nkunku viu seu hat-trick ficar em segundo plano pela derrota dos alemães.

A vitória já deixa o Manchester City como líder isolado do grupo A da Liga dos Campeões, o mesmo do todo-poderoso PSG. Os ingleses ficam com três pontos, superando os franceses, que empataram em 1 a 1 com o Brugge - e iniciando bem a corrida pela primeira posição de uma das chaves mais badaladas desta Champions.

O confronto em Manchester contou com nove gols e uma sequência de sustos e alívios vividos pela torcida do City. Depois de abrir 2 a 0 rapidamente no primeiro tempo, os comandados de Pep Guardiola não tiveram dificuldade para marcar novos gols, mas mostraram problemas defensivos e viram o RB Leipzig viver uma eterna tentativa de empatar. A cada gol dos alemães, o City marcava mais um e ficava mais tranquilo - até que Angeliño foi expulso no segundo tempo e deixou o jogo encaminhado para os anfitriões.

Pelo Manchester City, diversos jogadores tiveram boas atuações em diferentes momentos, embora Grealish tenha sido o grande destaque dos donos da casa. Mas a melhor atuação individual veio do outro lado, com o atacante Nkunku, que marcou três gols e viu seu hat-trick ser ofuscado pela derrota do Leipzig.

Gabriel Jesus começou o duelo no banco de reservas e só foi a campo aos 35 minutos, substituindo Grealish. Mas precisou de apenas quatro minutos para marcar o seu gol na partida, mostrando oportunismo para fechar o placar. Foi seu segundo gol em cinco partidas na temporada 2021/22.

