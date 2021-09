Grêmio e Umbro lançam a terceira camisa da temporada 2021

Neste 14 de setembro, véspera do dia em que o Tricolor comemora 118 anos de história, Grêmio e Umbro apresentam a terceira camisa da temporada. O novo manto foi produzido com detalhes minimalistas, que fazem a diferença na coleção.

O uniforme apresenta diferentes artes, como o escudo inserido em pixelização e construído pelo formato de diamantes, desenvolvido com a premissa de que cada diamante representa um torcedor e que todos eles juntos são os que movem o time a ter garra e força. Já na parte interna da camisa, na meia lua da gola, foi inserida uma imagem que captura o momento de celebração da torcida em um jogo no estádio.

O manto também conta com duas tonalidades de azul, com as letras em branco e detalhes em preto na gola e nas mangas. Reforçando a tradição e sem deixar de apostar na contemporaneidade, a marca inglesa também trouxe a gola clássica em preto com detalhes em azul marinho, além de possuir a arte em embossing com as siglas oficial do clube, “GFBPA”. As costas da camisa mantêm a inovação no designer de todo o escopo de performance do uniforme, produzido com tecnologia de alta linha. Com um tecido diferenciado, a peça possui um comprimento um pouco maior que a parte da frente, o que melhora o caimento.

A nova camisa começará a ser comercializada no dia 16 de setembro no modelo CLASSIC, e no modelo ATLETA.

Hei de sempre torcer

A campanha de lançamento da camisa 3 do Grêmio faz parte da ação da Umbro Brasil, hei de sempre torcer, que vem com o intuito de demonstrar que mesmo sem ter público presencialmente, jogo é jogo e continua tendo toda vibração e apoio dos torcedores dentro de suas casas.

Para apresentar esse conceito a marca buscou reverenciar quem ama o clube incondicionalmente, onde e como for preciso, o elemento surpresa de cada partida, a pessoa que sempre corneta e elogia intensamente, o torcedor.