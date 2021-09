Grêmio tem acerto para renovação de contrato com Gabriel Chapecó até 2024

(Foto: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio)





O Grêmio tem um acerto verbal para renovar o contrato do goleiro Gabriel Chapecó até dezembro de 2024. As conversas ocorreram no início desta semana entre clube, atleta e estafe do jogador.

O atual vínculo entre Chapecó e o Tricolor expira apenas em dezembro de 2022. Ou seja, em julho do ano que vem ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Ainda que essa não fosse a tendência, as partes envolvidas na negociação acertaram a extensão contratual.

O documento da renovação, porém, ainda não foi assinado. Essa parte da tratativa renderá uma reunião a ser marcada posteriormente, ainda sem data definida.

Desde os 14 anos no Grêmio, Chapecó ganhou chance no time principal nesta temporada. No último ano, sofreu grave lesão e se recuperou. O goleiro aproveitou a brecha para se tornar titular quando Brenno foi convocado pelo Brasil na conquista da medalha de ouro em Tóquio.

Chapecó segue como dono da meta gremista inclusive para o jogo deste domingo, contra o Sport, na Arena, pela 23ª rodada do Brasileirão. Será a primeira vez do goleiro na equipe principal em um jogo com a presença da torcida gremista.

Globo Esporte