Guardiola reclama de lugares vazios no estádio e causa polêmica no Manchester City

(Foto: Getty Images)





O Manchester City conseguiu abrir a campanha na Liga dos Campeões 2021/22 com uma vitória animada sobre o RB Leipzig por 6 a 3, na última quarta-feira, mas o técnico Pep Guardiola não ficou plenamente satisfeito com a partida. Depois do triunfo, o comandante fez uma pequena reclamação aos fãs da equipe, dizendo que gostaria de ter visto o estádio City of Manchester lotado.

- Gostaria que mais gente viesse para o próximo jogo no sábado (contra o Southampton). Vamos precisar de gente porque estamos cansados, eu sei. Vai ser um jogo difícil e eles são muito bons, vai ser um jogo importante para nós. É por isso que convido todos para virem no próximo sábado - disse Pep após o confronto.

Com capacidade para 55 mil torcedores, o estádio do Manchester City recebeu 38.062 fãs no confronto pela primeira rodada do grupo A da Champions - o primeiro compromisso europeu do City após a derrota na final para o Chelsea, na temporada passada.

O comentário, apesar do tom leve, não foi bem recebido por um representante dos fãs do Manchester City. Kevin Parker, secretário-geral do fã-clube oficial do clube se mostrou revoltado com a reclamação de Guardiola, indicando que o treinador pode estar contribuindo ainda mais para que os rivais zombem dos torcedores da equipe - que costumam dizer que o estádio do City nunca está cheio.

Ele é o melhor treinador do mundo, mas acho que talvez ele deva se limitar aos treinos. Não creio que ninguém no clube deva questionar a lealdade dos torcedores. É frustrante."

— Kevin Parker, secretário-geral do fã-clube oficial do Manchester City

Para Parker, faltou sensibilidade para Guardiola ao não levar em consideração que o duelo contra o Leipzig foi realizado na noite de uma quarta-feira, que parte da população pode não ter dinheiro para pagar um ingresso para um jogo de Champions e ainda há o receio de parte da população com relação à pandemia da Covid-19.

- Ele é o melhor treinador do mundo, mas talvez ele deve se limitar a analisar a formação. Analisar o que foi uma boa noite. Agora as pessoas falam mais sobre os comentários de Pep do que sobre um jogo fantástico. Questionar o apoio, que é o que ele está fazendo, é decepcionante e injustificado - reclamou o representante dos torcedores.

Globo Esporte