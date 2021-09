Gustavo de Conti é anunciado como novo técnico da seleção masculina de basquete do Brasil

Por Redação Blog do Esporte





O técnico Gustavo de Conti é o novo treinador da seleção masculina de basquete do Brasil. Conti será responsável pelo ciclo olímpico para Paris 2024, com a ambição de voltar as Olimpíadas depois da ausência em Tóquio 2020.

Técnico do Flamengo, Conti irá acumular as duas funções.

“Agradeço ao presidente Guy pelo convite e ao Flamengo pela liberação para seguir no clube e treinar também à Seleção. É a realização de um sonho e um desafio na minha carreira. Desde que comecei como treinador de basquete, nas categorias de base do Ypiranga e depois no Paulistano, por quase 24 anos de carreira, trabalhei com esse objetivo. Não será uma trajetória fácil, o basquete mundial é muito equilibrado, mas tenho certeza que podemos entrar em todas as competições para brigar por coisas boas. Aproveito para pedir a união de toda a comunidade do basquete, pois precisaremos de todos para atingir esse objetivo”, disse De Conti.

História no basquete

Conti começou no basquete aos sete anos, como armador, e passou por clubes como Corinthians, Monte Líbano, Ypiranga e por último o Paulistano. Carioca nascido na Tijuca, começou como técnico de base em 1997, no Ypiranga, ainda quando era jogador do Paulistano, e depois foi para o Paulistano, nas categorias de base, até chegar ao time principal.

A seleção terá novamente um técnico nascido no país após 13 anos. O último técnico brasileiro foi Lula Ferreira, que deixou a seleção em 2008 para o espanhol Moncho Monsalve assumir. Nos últimos quatros anos, a seleção foi treinada pelo croata Aleksandar Petrovic.

De Conti retorna a CBB depois de sua passagem em 2012, como parte da comissão técnica do Brasil. Conti saiu em 2016, quando Petrovic assumiu.

Desafio

O primeiro compromisso de Gustavo de Conti com a seleção é em novembro, pela abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2023. O Brasil faz dois jogos contra o Chile, nos dias 26 e 27 de novembro, com horários e local ainda a serem definidos. A competição irá classificar sete seleções do continente para a Copa do Mundo.

Na própria Copa do Mundo, as duas seleções das Américas de melhor campanha avançam direto para Paris 2024. As demais ranqueadas jogam Pré-Olímpico.